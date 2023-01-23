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Сегодня, 20:45

Джокович надеется, что однажды сыграет со своим сыном в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии

Алина Савинова
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Сербский теннисист Новак Джокович не исключил, что однажды может сыграть со своим сыном Стефаном в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии.

«Важно, что он просто любит то, чем занимается, будь то теннис или любой другой вид спорта. Конечно, как отец я хочу, чтобы он был активным, здоровым. Он любит теннис, хочет смотреть каждый матч. Всякий раз, когда я дома, у меня нет перерыва от тенниса, потому что я играю с ним. Это самое прекрасное, что я когда-либо мог испытать в своей жизни, будучи отцом двух замечательных маленьких ангелочков. Кто знает, может быть, однажды мы со Стефаном вернемся сюда и выступим в парном разряде. У меня еще много времени впереди», — сказал Джокович.

Серб вышел в четвертьфинал Australian Open-2023, где встретится с российским теннисистом Андреем Рублевым. Матч пройдет в среду, 25 января, и начнется в 3.00 по московскому времени.

Источник: https://uk.sports.yahoo.com/amphtml/news/watch-novak-djokovic-hopes-play-113300154.html
Теннис
Australian Open
Новак Джокович
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