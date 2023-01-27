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«Большой шлем»

Сегодня, 15:40

Джокович назвал Циципаса одним из самых интересных соперников в туре

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович после победы над американцем Томми Полом в полуфинале Открытого чемпионата Австралии высказался о своем сопернике по финальному матчу — греческом теннисисте Стефаносе Циципасе.

«В финале «Ролан Гаррос» я проигрывал ему 0-2 по сетам. Я его очень уважаю, он быстро прогрессировал, и он один из самых интересных парней в туре. Нам обоим предстоит работа в воскресенье, победит сильнейший. Первый номер мирового рейтинга? Давайте посмотрим, что будет», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Матч Джокович — Циципас пройдет 29 января.

Теннис
Australian Open
Новак Джокович
Стефанос Циципас
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