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«Большой шлем»

Сегодня, 08:31

Джокович назвал турниры «Большого Шлема» прекрасной возможностью войти в историю

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от предстоящего US Open.

«Большой шлем» — самая серьезная цель, которую я ставлю в своей карьере на данный момент. Я всегда говорю, что стремлюсь достичь пика и показывать свои лучшие результаты на турнирах «Большого шлема». Не знаю, сколько ещеу меня будет таких турниров. В данный момент у меня в голове нет какой-либо цели. Конечно, я понимаю, что все по-другому, когда тебе 36, поэтому мне нужно быть более благодарным и относиться к каждому мэйджору как к последнему с точки зрения преданности делу и результатов. Я рассматриваю каждый турнир «Большого шлема», на котором играю сейчас, как прекрасную возможность войти в историю. Конечно, это очень важный аспект», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября. В первом круге турнира Джокович сыграет против француза Александра Мюллера.

Теннис
Новак Джокович
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