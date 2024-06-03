Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

3 июня, 23:22

Джокович обошел Федерера по количеству побед в турнирах «Большого шлема»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Первая ракетка мира Новак Джокович стал рекордсменом по количеству побед в турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.

В понедельник, 3 июня, 37-летний серб обыграл аргентинца Франсиско Черундоло в четвертом круге «Ролан Гаррос» (6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3). Эта победа стала для него 370-й на «Больших шлемах». По этому показателю он обошел швейцарца Роджера Федерера, который завершил карьеру в 2022 году (369 выигранных матчей). Третий в этом списке среди мужчин — испанец Рафаэль Надаль (314 побед).

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 Джокович встретится с норвежцем Каспером Руудом.

Теннис
Ролан Гаррос
Новак Джокович
0
Читайте также
Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Абаскаль впервые прокомментировал увольнение из «Спартака»
Чеченца задержали за участие в нападении банды Басаева на Буденновск в 1995 году
«Зенит» перекупает лидера «Спартака», Джикии нашли клуб в Москве, в ЦСКА зреет кадровая революция. Главные трансферные слухи РПЛ за 3 июня
В Киеве отвергли необходимость обращения Зеленского в КС по поводу легитимности
Минсельхоз РФ сообщил о готовности ввести режим ЧС из-за ущерба от заморозков
Популярное видео
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Медведев — мимо четвертьфинала «Ролан Гаррос». Серия без титулов продолжается
Медведев проиграл де Минауру и не сумел выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Медведев — о матче с Де Минауром: «У нас было много хороших игр»
«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, результаты 1 июня: Медведев победил Махача, Джокович обыграл Музетти
Музетти признался, что хочет помочь Синнеру сместить Джоковича с первой строчки мирового рейтинга
Медведев одолел дерзкого чеха на опыте. Превосходный день для России на «Ролан Гаррос»
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
«Ролан Гаррос» 2024, результаты 3 июня: Де Минаур обыграл Медведева, Андреева победила Грачеву и другие матчи
Медведев в четырех сетах проиграл де Минауру, Мирра Андреева победила Грачеву. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
Рууд вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» и сыграет против Джоковича
Алькарас — Циципас, матчи Свентек и Синнера. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
Самсонова и Вавассори разгромно проиграли во втором круге «Ролан Гаррос» в миксте
Мирра Андреева: «Когда болельщики скандировали «Варвара! Варвара!», я представляла, что они кричат мое имя»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Джокович пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Рууд вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» и сыграет против Джоковича