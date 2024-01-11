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Сегодня, 18:19

Джокович обратился к Рублеву перед Australian Open: «Можешь ли ты перестать выигрывать?»

Алина Савинова
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Первая ракетка мира Новак Джокович и российский теннисист Андрей Рублев встретились в вестибюле арены Рода Лейвера в Мельбурне перед Открытым чемпионатом Австралии-2024.

Между игроками произошел ироничный диалог.

«Можешь ли ты перестать выигрывать?» — спросил серб россиянина в видео, опубликованном на официальном аккаунте Australian Open.

Рублев в шутку ответил Джоковичу, что хочет украсть часть его таланта.

«Правильно! Я просто пытаюсь взять немного твоего таланта», — сказал он.

Australian Open 2024 года пройдет с 14 по 28 января. В первом круге действующий чемпион турнира Джокович встретится с победителем квалификации. Рублеву предстоит сыграть с нидерландцем Ботиком ван де Зандсюлпом.

Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Новак Джокович
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