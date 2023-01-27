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«Большой шлем»

Сегодня, 19:50

Джокович объяснил, почему его отец сфотографировался с флагом России на Australian Open

Алина Савинова
Новак Джокович.
Фото Reuters
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21-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович отреагировал на критику за попавшие в Интернет фото и видео его отца с российскими флагами на Australian Open-2023.

«Вокруг было много сербских флагов. Он думал, что фотографируется с кем-то из Сербии. Эта группа людей неправильно использовала его в этой ситуации», — приводит ИА REGNUM слова сербского теннисиста.

После четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии между сербом и россиянином Андреем Рублевым отец Джоковича был замечен позирующим с болельщиками, которые принесли на турнир российский флаг с портретом президента РФ Владимира Путина. Также в Интернет попало видео, на котором Срджан Джокович произносит фразу: «Да здравствуют русские».

Источник: https://regnum.ru/news/world/3774824.html
Теннис
Australian Open
Новак Джокович
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