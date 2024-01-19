Джокович обыграл Этчеверри в третьем круге Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович в третьем круге Australian Open обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри со счетом 6:3, 6:3, 7:6 (7:2).

Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. На счету 36-летнего серба 9 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

В 1/8 финала Джокович встретится с победителем матча Адриан Маннарино (Франция) — Бен Шелтон (США).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30) — 6:3, 6:3, 7:6 (7:2)