Джокович обыграл Фучовича и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл француза Мартона Фучовича во втором круге «Ролан Гаррос» — 7:6 (7:2), 6:0, 6:3. Матч продолжался 2 часа 47 минут. Джокович сделал 2 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 12. На счету Фучовича 1 эйс, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 12. В третьем круге соперником Джоковича станет испанец Алехандро Давидович Фокина. Париж (Франция) Турнир «Большого шлема» Roland Garros Общий призовой фонд 49 600 000 евро Открытые корты, грунт Мужчины Одиночный разряд Второй круг Новак Джокович (Сербия, 3) — Мартон Фучович (Венгрия) — 7:6 (7:2), 6:0, 6:3