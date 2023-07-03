Джокович обыграл Качина и вышел во второй круг Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над Педро Качином из Аргентины в первом круге Уимблдона — 6:3, 6:3, 7:6 (7:4). Игра продолжалась 2 часа 14 минут, но прерывалась из-за дождя. Джокович одержал 29-ю победу подряд на Уимблдоне. Он является действующим победителем турнира. Во втором круге серб сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном. Лондон (Великобритания) Турнир «Большого шлема» Wimbledon Общий призовой фонд 57 290 000 долларов Открытые корты, трава Мужчины Одиночный разряд Первый круг Новак Джокович (Сербия, 2) — Педро Качин (Аргентина) — 6:3, 6:3, 7:6 (7:4)