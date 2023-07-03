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«Большой шлем»

Сегодня, 19:19

Джокович обыграл Качина и вышел во второй круг Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото AFP
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Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над Педро Качином из Аргентины в первом круге Уимблдона — 6:3, 6:3, 7:6 (7:4).

Игра продолжалась 2 часа 14 минут, но прерывалась из-за дождя.

Джокович одержал 29-ю победу подряд на Уимблдоне. Он является действующим победителем турнира.

Во втором круге серб сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Новак Джокович (Сербия, 2) — Педро Качин (Аргентина) — 6:3, 6:3, 7:6 (7:4)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Теннис
Уимблдон
Новак Джокович
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