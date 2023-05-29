Джокович обыграл Ковачевича и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Сегодня, 17:18
Сербский теннисист Новак Джокович обыграл американца Александра Ковачевича в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:2, 7:6 (7:1).
Спортсмены провели на корте 2 часа и 28 минут.
В следующем круге турнира Джокович сыграет с венгерским спортсменом Мартоном Фучовичем.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Новак Джокович (Сербия, 3) — Александр Ковачевич (США) — 6:3, 6:2, 7:6 (7:1)