Джокович обыграл Ковачевича и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл американца Александра Ковачевича в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:2, 7:6 (7:1). Спортсмены провели на корте 2 часа и 28 минут. В следующем круге турнира Джокович сыграет с венгерским спортсменом Мартоном Фучовичем. Париж (Франция) Турнир «Большого шлема» Roland Garros Общий призовой фонд 49 600 000 евро Открытые корты, грунт Мужчины Одиночный разряд Первый круг Новак Джокович (Сербия, 3) — Александр Ковачевич (США) — 6:3, 6:2, 7:6 (7:1)