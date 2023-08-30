Джокович обыграл Сапата-Миральеса и вышел в третий круг US Open

30 августа, 23:09
Серб Новак Джокович обыграл испанца Бернабе Сапата-Миральеса во втором круге US Open (6:4, 6:1, 6:1). Игра продолжалась 2 часа.
Испанец сделал 2 эйса, 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 6. У серба — 5 эйсов и 6 реализованных брейков из 20.
В следующем круге Джокович встретится со своим соотечественником Ласло Джере.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65?000?000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 2) — Бернабе Сапата Миральес (Испания) — 6:4, 6:1, 6:1