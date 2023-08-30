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«Большой шлем»

30 августа, 23:09

Джокович обыграл Сапата-Миральеса и вышел в третий круг US Open

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото AFP
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Серб Новак Джокович обыграл испанца Бернабе Сапата-Миральеса во втором круге US Open (6:4, 6:1, 6:1). Игра продолжалась 2 часа.

Испанец сделал 2 эйса, 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 6. У серба — 5 эйсов и 6 реализованных брейков из 20.

В следующем круге Джокович встретится со своим соотечественником Ласло Джере.

Нью-Йорк (США) 

Турнир «Большого шлема» US Open 

Общий призовой фонд 65?000?000 долларов 

Открытые корты, хард 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Новак Джокович (Сербия, 2) — Бернабе Сапата Миральес (Испания) — 6:4, 6:1, 6:1

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Новак Джокович
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