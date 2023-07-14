Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 18:26

Джокович обыграл Синнера и вышел в финал Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото AFP
Telegram Дзен

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над итальянцем Янником Синнером в полуфинале Уимблдона — 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).

Игра продолжалась 2 часа 49 минут.

В финале Джокович встретится с победителем пары Даниил Медведев (Россия, 3) — Карлос Алькарас (Испания, 1).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 2) — Янник Синнер (Италия, 8) — 6:3, 6:4, 7:6 (7:4)

«СЭ» ведет текстовую онлайн трансляцию полуфинальных матчей Уимблдона.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Теннис
Уимблдон
Новак Джокович
Янник Синнер
71
Читайте также
МОК не пригласит Россию и Белоруссию на Олимпиаду-2024 в установленную дату 26 июля
Трансфер Шиманьски из «Динамо» в «Фенербахче»: неизвестные подробности. Колонка Казакова
Госдума одобрила во втором чтении повышение возраста пребывания в запасе
Спасатели нашли пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку
СК потребовал ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек и ее мужу
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: главные материалы
Медведев проиграл первый сет Алькарасу в полуфинале Уимблдона
Медведев проиграл Алькарасу в первом сете полуфинала. Онлайн-трансляция пятницы на Уимблдоне
Джокович: «Чувствую, что 36 — это новые 26. Я бесконечно благодарен»
Джокович в 35-й раз вышел в финал турниров «Большого шлема», установив рекорд
Джокович девятый раз вышел в финал Уимблдона
Джокович заплакал после выхода в финал Уимблдона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полуфинальные матчи Корнеевой и Демина на юниорском Уимблдоне перенесли на субботу

Алькарас — Медведев, Синнер — Джокович: расписание 14 июля на Уимблдоне