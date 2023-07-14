Джокович обыграл Синнера и вышел в финал Уимблдона

Сегодня, 18:26
Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над итальянцем Янником Синнером в полуфинале Уимблдона — 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).
Игра продолжалась 2 часа 49 минут.
В финале Джокович встретится с победителем пары Даниил Медведев (Россия, 3) — Карлос Алькарас (Испания, 1).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Новак Джокович (Сербия, 2) — Янник Синнер (Италия, 8) — 6:3, 6:4, 7:6 (7:4)
«СЭ» ведет текстовую онлайн трансляцию полуфинальных матчей Уимблдона.