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«Большой шлем»

Сегодня, 01:04

Джокович обыграл Вавринку и пробился в 1/8 финала Уимблдона

Евгений Козинов
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото Reuters
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Сербский теннисист Новак Джокович вышел в 1/8 финала турнира Уимблдон. В трех сетах он переиграл Стэна Вавринку из Швейцарии — 6:3, 6:1, 7:6 (7:5).

Матч продолжался 2 часа 10 минут. 36-летний серб подарл 11 раз навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету 38-летнего швейцарца 6 эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Следующим соперником Джоковича будет поляк Хуберт Хуркач.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 6:3, 6:1, 7:6 (7:5)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Теннис
Уимблдон
Новак Джокович
Стэн Вавринка
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