Джокович остался в шаге от повторения рекорда Корт по числу титулов на турнирах «Большого шлема»

Сегодня, 21:15
Сербский теннисист Новак Джокович не смог повторить рекорд Маргарет Корт по числу титулов на турнирах «Большого шлема».
На счету 36-летнего Джоковича 23 титула ТБШ, а Корт за время карьеры выиграла 24 турнира в одиночном разряде.
Новак продолжает оставаться рекордсменом по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» среди мужчин.
16 июля в финале Уимблдона-2023 Джокович в пяти сетах проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. Это первая победа 20-летнего спортсмена на Уимблдоне и второй трофей «Большого шлема».