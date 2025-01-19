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Сегодня, 14:30

Джокович отказался давать послематчевое интервью после выхода в четвертьфинал Australian Open

Сергей Ярошенко
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Седьмая ракетка мира Новак Джокович отказался давать послематчевое интервью на корте после выхода в четвертьфинал Australian Open.

После победы над чехом Иржи Легечкой (6:3, 6:4, 7:6 (7:4)) теннисиста традиционно ждал интервьюер на корте. Однако спортсмен сам взял в руки микрофон и просто поблагодарил публику, что вызвало негодование фанатов.

«Спасибо большое, что были сегодня здесь. Я ценю вашу поддержку. Увидимся в следующем круге. Спасибо большое», — сказал серб.

Игра продолжалась 2 часа 41 минуту. В четвертьфинале 37-летний серб сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

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Теннис
Australian Open
Новак Джокович
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