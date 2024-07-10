Джокович отказался продолжать интервью на Уимблдоне из-за провокационных вопросов

Сербский теннисист Новак Джокович ушел с интервью с британским телеканалом BBC через полторы минуты после его начала. Второй ракетке мира не понравились вопросы журналиста о болельщиках, и он отказался продолжать диалог.

«У вас есть вопросы о чем-то еще, кроме поведения болельщиков? Вы сосредоточены только на этом. Может, спросите что-то про матч? Это уже третий вопрос на одну и ту же тему. Я сказал все, что хотел», — возмущенно заявил Джокович.

8 июля Джокович обыграл датчанина Хольгера Руне (6:3, 6:4, 6:2) в четвертом круге Уимблдона. После победы в интервью на корте серб раскритиковал поведение болельщиков, которые освистывали его во время матча. Однако он отметил, что им не удастся задеть его таким поведением.

37-летний Джокович является 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема». Всего на его счету 99 титулов АТР (из них 98 — в одиночном разряде).