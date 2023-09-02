Джокович отыгрался с 0:2 по сетам в матче с Джере и вышел в четвертый круг US Open

Сегодня, 08:32
Серб Новак Джокович обыграл соотечественника Ласло Джере в матче третьего круга US Open — 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3. Матч длился 3 часа 48 минут.
За игру Джокович сделал 11 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 7 из 14 брейк-пойнтов. У Джере — 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 из 10 реализованных брейк-пойнтов.
Джокович во второй раз в карьере отыгрался со счета 0:2 по сетам на хардовом турнире «Большого шлема».
В четвертом круге вторая ракетка мира встретится с хорватом Борной Гойо.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Новак Джокович (Сербия, 2) — Ласло Джере (Сербия, 32) — 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3