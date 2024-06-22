Джокович планирует приехать на Уимблдон 24 июня

Сербский теннисист Новак Джокович принял решение отправиться на Уимблдон-2024, сообщает BBC.

Как отмечает источник, третья ракетка мира прибудет в Лондон в понедельник, 24 июня. Однако он пока не знает, сможет ли принять участие в соревнованиях после перенесенной операции на колене.

Джокович получил травму мениска в четвертом круге «Ролан Гаррос», где играл против аргентинца Франсиско Черундоло. В этой встрече он одержал победу в пяти сетах, но позже снялся с четвертьфинала турнира.

В начале июня 37-летний серб успешно перенес операцию, а 21 июня стало известно, что он приступил к тренировкам на корте.

Уимблдон в 2024 году пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне (Англия). Турнир был перенесен на начало месяца в связи со стартом в конце июля Олимпийских игр в Париже (Франция).