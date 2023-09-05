Джокович победил Фритца в трех сетах и вышел в полуфинал US Open

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл американца Тэйлора Фритца в четвертьфинале US Open-2023 — 6:1, 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа и 38 минут. На счету 36-летнего серба 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9. У 25-летнего американца 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 из 12 реализованных брейк-пойнтов.

Соперником Джоковича в полуфинале US Open станет победитель матча Фрэнсис Тиафо (США, 10) — Бен Шелтон (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 2) — Тэйлор Фритц (США, 9) — 6:1, 6:4, 6:4