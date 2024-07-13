Джокович: «Алькарас выиграет еще много «Больших шлемов», но надеюсь, что не в этот раз»

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мыслями о том, что второй год подряд в финале Уимблдона будет играть против испанца Карлоса Алькараса.

В прошлом сезоне в решающем матче травяного турнира «Большого шлема» победу одержал Алькарас.

«Он заслуженно один из величайших 21-летних игроков, которых мы когда-либо видели в нашем спорте. Безусловно, мы еще долго будем за ним наблюдать. Он выиграет еще много «Больших шлемов». Надеюсь, что не в этот раз — в будущем, когда я закончу через лет 15 (смеется). Шутки шутками, но он уже обыграл меня здесь в прошлом году в пятисетовом финале. Жду чего-то похожего. Тяжелой битвы», — приводит TheTennisLetter слова Джоковича.

В полуфинале Уимблдона-2024 Алькарас обыграл россиянина Даниила Медведева, а Джокович победил итальянца Лоренцо Музетти. Финальная игра пройдет в воскресенье, 14 июля. Счет в личных встречах на данный момент — 3-2 в пользу серба.