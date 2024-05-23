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«Большой шлем»

23 мая, 22:37

Джокович — о матче Надаля и Зверева на «Ролан Гаррос»: «Это будет настоящее зрелище»

Алина Савинова
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал результаты жеребьевки «Ролан Гаррос» и поделился ожиданиями от противостояния 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля с немцем Александром Зверевым в первом круге турнира.

«Это будет настоящее зрелище, с нетерпением жду этот матч. Думаю, игра будет очень интересной, потому что Зверев находится в отличной форме. Но на «Ролан Гаррос» Рафа есть Рафа...», — приводит Ubitennis слова Джоковича.

Последний раз Надаль и Зверев встречались в 2022 году в полуфинале Открытого чемпионата Франции. Тогда немецкий теннисист травмировал голеностоп.

«Ролан Гаррос»-2024 пройдет с 26 мая по 9 июня в Париже. Действующим чемпионом «мэйджора» во Франции является Новак Джокович.

 

Источник: https://www.ubitennis.net/2024/05/novak-djokovic-excited-for-french-open-showdown-between-nadal-and-zverev/
Теннис
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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