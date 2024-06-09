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Сегодня, 19:40

Джокович показал, как наблюдает за финальным матчем Зверева и Алькараса на «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
Новак Джокович.
Фото Соцсети
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой вместе с семьей наблюдает за финальным матчем «Ролан Гаррос».

За трофей борются немецкий теннисист Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас. Спортсмены перевели игру в пятый сет. Во время четвертой партии Алькарас брал медицинский тайм-аут из-за проблем с левой ногой. «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Джокович наблюдает за финалом «Ролан Гаррос» вместе с детьми.
Фото Соцсети

«Наслаждаюсь этим матчем с отличной компанией», — подписал фото Джокович.

Ранее Джокович из-за травмы колена снялся с «Ролан Гаррос». В четвертьфинале турнира в Париже он должен был сыграть с норвежцем Каспером Руудом. После этого серб успешно перенес операцию на колене.

Теннис
Ролан Гаррос
Новак Джокович
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