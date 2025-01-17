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Сегодня, 15:59

Джокович — болельщику, который прервал его интервью: «Извини, приятель, у меня есть жена. Но мы можем выпить»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович пошутил во время интервью после победы над чехом Томашем Махачем в третьем круге Australian Open-2025.

17 января 37-летний серб обыграл Махача в трех сетах — 6:1, 6:4, 6:4.

Во время послематчевого интервью на корте комментарий Джоковича прервал болельщик, выкрикнувший что-то с трибуны.

«Извини, приятель, у меня есть жена. Но мы можем выпить. Может, ты уже выпил. Мы с ним довольно долго общались. Назначить свидание? Я с удовольствием выпью с ним. Теперь, когда матч закончился, мы можем хорошенько поразмыслить о том, что мы сказали друг другу во время матча», — сказал Джокович под смех трибун.

В следующем круге Открытого чемпионата Австралии-2025 Джокович встретится с чехом Иржи Легечкой.

Теннис
Australian Open
Новак Джокович
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