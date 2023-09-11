Джокович после победы в 24-м турнире «Большого шлема» надел футболку с фото Коби Брайанта

Сербский теннисист Новак Джокович в финале US Open одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым.

После победы 36-летний серб надел футболку с числом 24, совместной фотографией с баскетболистом Коби Брайантом, который выступал под 24-м номером, а также надписью «Мамба навсегда». Для Джоковича это 24-я победа в турнирах «Большого шлема».

41-летний Брайант и его дочь Джианна погибли 26 января 2020 года при крушении частного вертолета в Калабасасе, штат Калифорния. Вместе с ними погибли еще семь человек.