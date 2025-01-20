Джокович принял извинения австралийского репортера

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович принял извинения австралийского репортера Channel 9, сообщает пресс-служба Australian Open.

«Новак признает, что извинения были принесены публично, как и требовалось, и теперь он двигается дальше и сосредоточится на следующей игре», — говорится в заявлении орагнизаторов турнира «Большого шлема».

Ранее серб отказался давать интервью на корте после после победы над чехом Иржи Легечкой (6:3, 6:4, 7:6 (7:4)). Спортсмен сам взял в руки микрофон и просто поблагодарил публику за поддержку.

Позже теннисист объяснил, что не хотел давать интервью официальному вещателю турнира Channel 9, так как их репортер ранее высмеял сербских болельщиков, а также сказал «обидные» комментарии в его адрес. Новак ожидал от него публичного извинения.

В четвертьфинале Australian Open — 2025 Джокович сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.