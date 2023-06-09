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Сегодня, 19:50

Джокович о победе над Алькарасом: «Карлос очень молод, он еще много раз выиграет «Ролан Гаррос»

Сергей Разин
корреспондент
Новак Джокович и Карлос Алькарас.
Фото Reuters
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в полуфинале «Ролан Гаррос» над испанцем Карлосом Алькарасом (6:3, 5:7, 6:1, 6:1).

«Карлосу не повезло. Меньше всего хочется на такой стадии «Ролан Гаррос» испытывать судороги и физические проблемы. Я ему сочувствую. Надеюсь, он сможет быстро восстановиться и вернуться. У сетки я сказал ему, что он очень молод, у него впереди много времени и он еще много раз выиграет этот турнир», — сказал Джокович после матча.

Алькарас в третьем сете получил травму голеностопа, из-за чего брал медицинский тайм-аут. После этого первая ракетка мира взял только один гейм из 12.

В финале «Ролан Гаррос» Джокович встретится с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) — Александр Зверев (Германия).

Roland Garros
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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