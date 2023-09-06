Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 04:42

Джокович поблагодарил родителей после выхода в полуфинал US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над американцем Тэйлором Фритцем в четвертьфинале US Open-2023. Серб обошел Роджера Федерера по выходам в полуфиналы турниров «Большого шлема».

«Мне очень повезло встретить очень знающих, очень увлеченных людей, которые поддерживали меня, верили в мой талант, и без них, без их поддержки — здесь мои родители — меня бы здесь не было.

Это длинный ответ на то, что приходит мне в голову, когда я слышу эти цифры: есть многое, за что я очень благодарен. Очевидно, что это огромная возможность каждый раз, когда я выхожу на корт в этом возрасте и на данном этапе моей жизни, я не знаю, сколько еще возможностей получу, поэтому стараюсь получить как можно больше удовольствия», — цитирует пресс-служба US Open Джоковича.

 
Новак Джокович. Джокович побил очередной рекорд Федерера. Серб мчится к победе на US Open?

 

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Новак Джокович
0
Читайте также
На главный шахматный турнир страны впервые заявлены сразу две девушки. Слабый пол наступает?
Эракович ответил на вопрос, почему перешел в «Зенит», а не в «Спартак»
В СНБО Украины заявили, что уже ведут третью мировую войну
Наводчику танка «Алеша» подарили автомобиль и табун лошадей в Якутии
В России предложили запретить деятельность МФО
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: US Open 2023: главное о турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке
Мухова переиграла Кырстю и вышла в 1/2 финала US Open
Янчук: «Психологически Рублеву будет тяжелее, чем Медведеву»
Фрэнсис Тиафо — Бен Шелтон: прямая трансляция матча US Open (видео)
Джокович побил очередной рекорд Федерера. Серб мчится к победе на US Open?
Сорана Кирстя — Каролина Мухова: прямая трансляция матча US Open (видео)
Джокович побил рекорд Федерера по выходам в полуфиналы турниров «Большого шлема»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мухова переиграла Кырстю и вышла в 1/2 финала US Open