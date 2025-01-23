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Сегодня, 11:07

Джокович пропустил вторую тренировку перед полуфиналом Australian Open

Камила Абдурахманова
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Сербский теннисист Новак Джокович пропустил вторую тренировку подряд перед полуфинальным матчем Australian Open-2025 против представителя Германии Александра Зверева, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Теннисисты встретятся 24 января в 06:30 по московскому времени. Во время четвертьфинала против Карлоса Алькараса Джокович брал медицинский тайм-аут из-за проблем с левым бедром.

37-летний Новак Джокович занимает седьмую строчку мирового рейтинга. В его активе 99 побед на турнирах под эгидой ATP, в том числе 24 победы на турнирах «Большого шлема» — рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010).

Источник: La Gazzetta dello Sport
Теннис
Australian Open
Новак Джокович
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