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Сегодня, 10:12

Джокович провел разминку перед матчем второго круга Australian Open без тейпа на левом бедре

Ана Горшкова
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото Журналист Саша Озмо, Twitter
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Сербский теннисист Новак Джокович провел разминку перед матчем второго круга Australian Open-2023.

На снимках с корта видно, что 35-летний спортсмен готовится к игре без тейпа на левом бедре, с которым играл первый круг. Повреждение он получил во время победного турнира в Аделаиде.

Новак Джокович. Фото Журналист Саша Озмо, Twitter
Новак Джокович.
Журналист Саша Озмо, Фото Twitter

Джокович 19 января на центральном корте в Мельбурне сыграет с 191-й ракеткой мира Энцо Куако из Франции. Начало матча запланировано на 11.00 мск. Спортсмены впервые сыграют друг против друга.

В первом круге Australian Open сербский теннисист за два часа обыграл испанца Роберто Карбальес-Баэну (6:3, 6:4, 6:0).

Теннис
Australian Open
Новак Джокович
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