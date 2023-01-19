Джокович провел разминку перед матчем второго круга Australian Open без тейпа на левом бедре

Сербский теннисист Новак Джокович провел разминку перед матчем второго круга Australian Open-2023.

На снимках с корта видно, что 35-летний спортсмен готовится к игре без тейпа на левом бедре, с которым играл первый круг. Повреждение он получил во время победного турнира в Аделаиде.

Новак Джокович. Журналист Саша Озмо, Фото Twitter

Джокович 19 января на центральном корте в Мельбурне сыграет с 191-й ракеткой мира Энцо Куако из Франции. Начало матча запланировано на 11.00 мск. Спортсмены впервые сыграют друг против друга.

В первом круге Australian Open сербский теннисист за два часа обыграл испанца Роберто Карбальес-Баэну (6:3, 6:4, 6:0).