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Сегодня, 08:28

Джокович — о фаворитах US Open: «Если Попырин будет хорошо подавать, он сможет победить любого»

Сергей Разин
корреспондент
Новак Джокович.
Фото USA Today Sports
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Сербский теннисист Новак Джокович после поражения в третьем круге US Open от австралийца Дениса Попырина поделился мнением о фаворите турнира.

«Если Попырин будет хорошо подавать и хорошо играть, он может победить любого. Алькарас выбыл, я выбыл... несколько больших сюрпризов. Очевидно, что Синнер — главный фаворит, но есть Тиафо, Фриц, Зверев, Рублев, Димитров. Любой может победить. Будет интересно посмотреть, кто в итоге получит титул», — сказал Джокович после матча.

Джокович уступил Попырину со счетом 4:6, 4:6, 6:2, 4:6. 37-летний серб подал 16 раз навылет, допустил 14 двойных ошибок и реализовал 4 из 16 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 подач навылет, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов (из 12).

Следующим соперником Попырина будет американец Фрэнсис Тиафо.

US Open
Новак Джокович
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