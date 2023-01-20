Джокович рассказал о конфликте с Eurosport и призвал ATP защищать игроков

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о конфликте с каналом Eurosport.

«Меня опять поставили в ситуацию, когда я вынужден реагировать публично. Проблемы с Eurosport у меня возникают второй раз за полгода. Они наняли новую лондонскую компанию, которая ведет их соцсети. Снова Eurosport пытается выставить сенсацией что-то вырванное из контекста. После моей реакции они удалили пост — так же, как и предыдущий. В наших организациях — ATP и WTA — должна быть система своевременной защиты игроков. Я легкая мишень, чтобы выставить злодеем. Меня так изображают, для меня это уже нормально. Но я не потерплю несправедливости», — приводит слова Джоковича tennismajors.com.

Он также заявил, что обычно не реагирует на такие инциденты, но в этот раз Eurosport перешел все границы. По его мнению, они не принесут публичных извинений.

«Оба раза они извинялись в частном порядке, но люди должны знать. Большинство тех, кто следит за теннисом, ничего и не узнают. Так и будут считать, что я ослушался судью, нарушил правила. Меня опять выставили человеком, который делает все что захочет. Но это неправда. Я объяснил, что на самом деле произошло. И я снова задаю вопрос: почему ATP или «Большой шлем» не объяснили ситуацию, хотя видели, что медиа меня распинают? Это происходит постоянно, таких ситуаций было много — но ничего не меняется. Если мы все — часть тура, то они должны нести какую-то ответственность перед игроками, как-то нас защищать. Но нет, они будто говорят: «Делайте все что хотите, издевайтесь над ним в медиа, а мы помолчим», — добавил Джокович.

Eurosport опубликовал пост в соцсетях, в котором заявили, что теннисист якобы без спроса судьи ушел в туалет. После этой публикации Джокович призвал телеканал перепроверять информацию.

19 января серб одолел француза Энцо Куако в четырех сетах. Во время второго сета 35-летний теннисист брал медицинский тайм-аут.

В следующем круге Джокович сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым.