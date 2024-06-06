Джокович: «Рад сообщить, что операция прошла хорошо»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал операцию на мениске.

«Накануне мне пришлось принять несколько трудных решений после того, как во время последнего матча я получил разрыв мениска. Я все еще обдумываю все это, но рад сообщить вам, что операция прошла хорошо. Я очень благодарен команде врачей, которые были рядом со мной», — написал Джокович в своих соцсетях.

Джокович из-за травмы колена снялся с «Ролан Гаррос». В четвертьфинале турнира в Париже он должен был сыграть с норвежцем Каспером Руудом.

После снятия сербского теннисиста с Открытого чемпионата Франции на стадии 1/4 финала первой ракеткой мира станет итальянец Янник Синнер.