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Сегодня, 13:05

Джокович – о матче Рублева и Синнера: «Они оба в отличной форме, давай просто возьмем немного попкорна»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото Reuters
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Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от матча россиянина Андрея Рублева против итальянца Янника Синнера в четвертьфинале Australian Open.

«Они оба в отличной форме. На днях я смотрел игру Рублева и Де Минаура. Это был один из самых скоростных и изнурительных матчей, которые я видел на арене Рода Лейвера за последние голы. Они оба показали невероятный теннис.

Синнер играет в лучший теннис в своей жизни. Он провел фантастическую концовку прошлого сезона. У нас была пара отличных игр в Турине и на Кубке Дэвиса.

Давай возьмем немного попкорна (обращается к журналисту), ты и я. Мы отдохнем на диване и насладимся матчем», – приводит слова Джоковича The Tennis Letter.

23 января Джокович в четырех сетах обыграл американца Тэйлора Фритца в четвертьфинале Australian Open. Победитель пары Рублев-Синнер станет соперником 36-летнего серба в полуфинале турнира.

Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Новак Джокович
Янник Синнер
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