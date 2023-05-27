Джокович считает Алькараса главным фаворитом «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович назвал главного фаворита Открытого чемпионата Франции.

«Есть громкие имена, такие как Алькарас. Он первая ракетка мира и, наверное, самый главный фаворит турнира. Он завоевывал серьезные титулы на грунте. Циципас и Медведев отлично проявили себя на грунте. А Руне, Рууд, Зверев всегда могут отлично отыграть и создать проблемы соперникам. Может быть, несколько парней находятся в верхней части списка фаворитов, но любой из них может выиграть «Ролан Гаррос». Я надеюсь, что это могу быть я», — приводит Ubitennis слова Джоковича.

Открытый чемпионат Франции стартует 28 мая и завершится 11 июня.