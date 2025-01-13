Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 13:30

Джокович сравнялся с Федерером по количеству матчей в турнирах «Большого шлема»

Алина Савинова
Новак Джокович.
Фото AFP
Telegram Дзен

Сербский теннисист Новак Джокович проводит матч против американца Нишеша Басаваредди в первом круге Открытого чемпионата Австралии-2025.

Для 37-летнего серба это 429-я встреча в турнирах «Большого шлема». По данному показателю он сравнялся с рекордсменом Открытой эры Роджером Федерером, который завершил карьеру в 2022 году.

Джокович 10 раз становился победителем Открытого чемпионата Австралии, 7 раз выигрывал Уимблдон, четырежды — US Open и трижды — «Ролан Гаррос».

Australian Open 2025 года проходит с 12 по 26 января на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк».

Теннис
Australian Open
Новак Джокович
Роджер Федерер
Читайте также
Мировая экономика пострадала от санкций против России. Что пишут СМИ
Кабмин утвердил программу госгарантий оказания бесплатной медпомощи на 2025–2027 годы
UFC 311 под угрозой срыва из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Правозащитник Ефремова заявил о желании актера отпроситься на похороны Добровольской
Телеведущий Чарли Кирк призвал перенести Олимпиаду-2028 из Лос-Анджелеса
Встреча с Промесом назначена, связи Станковича приведут в клуб звезду. Что происходит в «Спартаке»
Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Джокович — о первом матче под руководством Маррея: «Энди очень хорошо справляется»
Джокович в четырех сетах победил Басаваредди в первом круге Australian Open
Australian Open-2025, расписание и результаты 13 января: Сафиуллин и Котов проиграли, победы Синнера, Алькараса и Джоковича
Алькарас в трех сетах обыграл Шевченко на старте Australian Open
Синнер — о допинговом деле Харри: «Если в правилах есть проблемы, то это не моя вина»
«Я потерял смысл жизни»: шок-откровения Рублева — о депрессии, селфхарме на корте и помощи Медведева
Материалы сюжета Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Australian Open-2025, расписание и результаты 13 января: победы Самсоновой, Потаповой и Павлюченковой
Джокович — о первом матче под руководством Маррея: «Энди очень хорошо справляется»
Джокович в четырех сетах победил Басаваредди в первом круге Australian Open
Australian Open-2025, расписание и результаты 13 января: Сафиуллин и Котов проиграли, победы Синнера, Алькараса и Джоковича
Кирьос вылетел на старте Открытого чемпионата Австралии-2025
Шнайдер выгнала мать с трибун во время матча Australian Open: «Пусть побережет нервы»
Сегодня
Вчера
Неделя