Джокович сравнялся с Федерером по количеству матчей в турнирах «Большого шлема»

Сегодня, 13:30
Сербский теннисист Новак Джокович проводит матч против американца Нишеша Басаваредди в первом круге Открытого чемпионата Австралии-2025.
Для 37-летнего серба это 429-я встреча в турнирах «Большого шлема». По данному показателю он сравнялся с рекордсменом Открытой эры Роджером Федерером, который завершил карьеру в 2022 году.
Джокович 10 раз становился победителем Открытого чемпионата Австралии, 7 раз выигрывал Уимблдон, четырежды — US Open и трижды — «Ролан Гаррос».
Australian Open 2025 года проходит с 12 по 26 января на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк».