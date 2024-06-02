Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 04:45

Джокович сравнялся с Федерером по количеству побед на турнирах «Большого шлема»

Ана Горшкова
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото AFP
Telegram Дзен

Сербский теннисист Новак Джокович одержал 369-ю победу на турнирах «Большого шлема», обыграв итальянца Лоренцо Музетти (7:5, 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:0) в третьем круге «Ролан Гаррос».

37-летний серб сравнялся с Роджером Федерером по количеству побед в одиночных матчах «Большого шлема» среди всех игроков Открытой эры.

Также Джокович одержал свою 36-ю пятисетовую победу на турнирах «Большого шлема», что является рекордом.

В 1/8 финала первая ракетка мира встретится с аргентинцем Франсиско Черундоло.

Теннис
Ролан Гаррос
Новак Джокович
Роджер Федерер
0
Читайте также
Ленни Кравиц выступил перед финалом Лиги чемпионов
Бивол нокаутировал Зинада и защитил титулы по версиям WBA Super и IBO
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
Старожук орал, его игроки бунтовали, Тула забивала в свои и Нижний выжил в РПЛ. Что произошло в матче «Арсенал» - «Пари НН»
На Украине рассказали о критическом состоянии ДнепроГЭС
«Реал» обыграл «Боруссию» и в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов
Популярное видео
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Медведев — о матче с Де Минауром: «У нас было много хороших игр»
Мирра Андреева, Аванесян, Медведев и Джокович вышли в четвертый круг. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
Джокович в пяти сетах обыграл Музетти и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, результаты 1 июня: Медведев победил Махача, Джокович обыграл Музетти
Рууд обыграл Этчеверри и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Андреева — о матче с Грачевой: «Мы тренируемся вместе уже около двух лет, поэтому я знаю, чего ожидать»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Медведев — о матче с Де Минауром: «У нас было много хороших игр»