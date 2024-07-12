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«Большой шлем»

12 июля, 22:34

Джокович установил рекорд по количеству сезонов с выходами в финал на турнирах «Большого шлема»

Алина Савинова
Новак Джокович.
Фото Reuters
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Вторая ракетка мира Новак Джокович победил итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале Уимблдона-2024 (6:4, 7:6 (7:2), 6:4).

В решающем матче турнира сербский теннисист второй год подряд сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

Для 37-летнего Джоковича это 16-й сезон в АТР туре, в котором он вышел в финал турнира «Большого шлема». Серб стал лидером среди всех игроков «Открытой эры» по этому показателю, превзойдя Роджера Федерера и Рафаэля Надаля — на их счету по 15 таких сезонов.

Всего за карьеру Джокович 24 раза становился победителем турниров «Большого шлема».

Теннис
Уимблдон
Новак Джокович
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