Джокович в пяти сетах обыграл Музетти и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович в третьем круге «Ролан Гаррос» обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счетом 7:5, 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:0. Встреча продолжалась 4 часа 32 минуты. На счету 37-летнего серба 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 15. В 1/8 финала Джокович встретится с аргентинцем Франсиско Черундоло. Париж (Франция) Турнир «Большого шлема» Roland Garros Общий призовой фонд 53 478 000 евро Открытые корты, грунт Мужчины Одиночный разряд Третий круг Новак Джокович (Сербия, 1) — Лоренцо Музетти (Италия, 30) — 7:5, 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:0