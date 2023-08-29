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«Большой шлем»

Сегодня, 09:43

Джокович вернется на первую строчку рейтинга АТР после US Open

Алина Савинова
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Сербский теннисист Новак Джокович снова станет первой ракеткой мира.

В матче первого круга Открытого чемпионата США 23-кратный победитель турниров «Большого шлема» обыграл француза Александра Мюллера. Эта победа позволит ему обогнать представителя Испании Карлоса Алькараса в рейтинге ATP.

До US Open серб уступал Алькарасу 20 баллов в рейтинге. Однако Джокович пропустил прошлогодний турнир из-за отказа сделать прививку от коронавируса и не защищает очки на Открытом чемпионате США 2023 года, в то время как испанскому теннисисту необходимо защитить 2000 баллов за победу на US Open-2022. Даже если Алькарас станет обладателем турнира в этом году, он не сможет обогнать Джоковича в обновленном рейтинге АТР.

36-летний сербский теннисист является рекордсменом по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин — 389.

Открытый чемпионат США стартовал 28 августа и завершится 10 сентября.

Теннис
US Open
Новак Джокович
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