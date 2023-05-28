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Сегодня, 11:14

Джокович включил Медведева в число фаворитов «Ролан Гаррос»

Виталий Косик
Корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович назвал главных фаворитов «Ролан Гаррос».

«Очевидно, что отсутствие Надаля на «Ролан Гаррос» — большая потеря для тенниса. Это большая потеря для самого Открытого чемпионата Франции, потому что, Надаль, безусловно, самый успешный игрок в истории этого турнира. Фавориты? Есть Алькарас, действующий лидер рейтинга, который, вероятно, главный фаворит турнира. Есть Циципас и Медведев, которые отлично заиграли на грунте. А также Руне, Рууд и Зверев, которые умеют играть на больших турнирах и всегда могут доставить проблемы кому угодно», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

В первом круге Медведев встретится с бразильцем Тьяго Сейбот Уайлд. Матч пройдет 29 мая и начнется не ранее 12.00 мск.

Теннис
Roland Garros
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Каспер Рууд
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Стефанос Циципас
Хольгер Руне
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