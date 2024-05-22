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Сегодня, 23:02

Джокович включил Рублева в число фаворитов «Роллан Гаррос»

Алина Савинова
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Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, кого считает основными претендентами на победу в Открытом чемпионате Франции. Серб назвал пять фаворитов турнира, при этом отметив, что главным из них считает испанца Рафаэля Надаля.

«Каспер Рууд, безусловно, один из пяти игроков, которые являются кандидатами на победу. Также есть Александр Зверев, Андрей Рублев, Стефанос Циципас — все игроки, выигравшие в этом году крупный турнир на этом покрытии. Но когда речь идет о «Ролан Гаррос» и Надале, он всегда для меня самый главный фаворит. После всего, что он показал на кортах этого турнира, вполне нормально считать его основным претендентом», — приводит FirstPost слова Джоковича.

37-летний Надаль 14 раз побеждал на «Ролан Гаррос». По числу титулов он является рекордсменом турнира. Джокович трижды выигрывал Открытый чемпионат Франции, последний раз — в 2023 году.

«Ролан Гаррос»-2024 стартует в воскресенье, 26 мая. Соревнования продлятся до 9 июня.

Источник: https://www.firstpost.com/sports/tennis-news/french-open-novak-djokovic-rafael-nadal-favourite-13773632.html
Теннис
Ролан Гаррос
Андрей Рублев
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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