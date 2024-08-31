Джокович впервые за 7 лет завершит сезон без титулов на «Больших шлемах»

Сербский теннисист Новак Джокович в третьем круге US Open уступил австралийцу Денису Попырину (4:6, 4:6, 6:2, 4:6).

Таким образом, 37-летний серб впервые с 2017 года остался без трофеев турниров «Большого шлема». На Australian Open Новак дошел до полуфинала, на «Ролан Гаррос» серб снялся на стадии четвертьфинала, а на Уимблдоне Джокович проиграл в финале.

Джокович подал 16 раз навылет, допустил 14 двойных ошибок и реализовал 4 из 16 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 подач навылет, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов (из 12).