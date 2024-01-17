Джокович — болельщику во время матча против Попырина: «Спускайся и скажи мне это в лицо»

Сербский теннисист Новак Джокович вступил в перепалку с болельщиком во время матча второго круга Australian Open-2024 против австралийца Алексея Попырина.

Один из зрителей выкрикнул что-то оскорбительное в адрес первой ракетки мира, после чего Джокович подошел к трибунам и обратился к фанату.

«Ты хочешь спуститься сюда? Давай, спускайся и скажи мне это в лицо», — сказал теннисист.

Джокович в четырех сетах обыграл Попырина со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3. Встреча длилась 3 часа 11 минут. В третьем круге Открытого чемпионата Австралии 36-летний серб сыграет с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.