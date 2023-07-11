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«Большой шлем»

Сегодня, 08:49

Джокович выразил уважение Рублеву накануне матча 1/4 финала Уимблдона

Ана Горшкова
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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23-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович поделился мнением о российском теннисисте Андрее Рублеве, с которым встретится в 1/4 финала Уимблдона-2023.

«Рублев — фантастический игрок, обладающий одним из лучших форхэндов в мире. Он очень интенсивно играет на корте. Он как бы запугивает своих соперников у сетки. Андрей усердно работал, чтобы попасть в топ-10, откуда не выходит в последние несколько лет. Он один из самых стабильных игроков на всех покрытиях. Я очень уважаю его. Я был удивлен, что он никогда не выходил в полуфинал турнира «Большого шлема», что, очевидно, послужит для него завтра дополнительной мотивацией, чтобы вдохновиться и сыграть в свой лучший теннис», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Также сербский теннисист сравнил Рублева с поляком Хубертом Хуркачем (7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 6:4), которого обыграл в четвертом круге Уимблдона.

«К Рублеву мне придется готовиться тактически иначе, чем к Хуркачу. У него не такая мощная подача, как у Хуберта, но у него определенно более быстрые руки, просто очень мощная игра на задней линии. Да, я надеюсь восстановиться и быть максимально свежим», — сказал Новак.

Матч Рублева и Джоковича запланирован на сегодня, 11 июля. Счет в личных встречах 3-1 в пользу серба.

Даниил Медведев, Андрей Рублев и&nbsp;Роман Сафиуллин. Русские на Уимблдоне: тройной прыжок в четвертьфинал

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
Андрей Рублев
Новак Джокович
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