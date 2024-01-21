Джокович вышел на второе место по количеству сухих сетов на турнирах «Большого шлема»

Серб Новак Джокович обыграл француза Адриана Маннарино в четвертом круге Australian Open. Первая ракетка мира выиграл у соперника два сета под ноль — 6:0, 6:0, 6:3.

Джокович провел 47-й и 48-й сеты на турнирах «Большого шлема», в которых не проиграл ни одного гейма.

Джокович обошел по этому показателю швейцарца Роджера Федерера и австралийца Роя Эмерсона и вышел на второе место в истории.

Рекордсменом является американец Андре Агасси, который одержал 50 сухих побед в сетах на турнирах «Большого шлема».