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«Большой шлем»

Сегодня, 07:58

Джокович вышел на второе место по количеству сухих сетов на турнирах «Большого шлема»

Руслан Минаев
Новак Джокович.
Фото Reuters
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Серб Новак Джокович обыграл француза Адриана Маннарино в четвертом круге Australian Open. Первая ракетка мира выиграл у соперника два сета под ноль — 6:0, 6:0, 6:3.

Джокович провел 47-й и 48-й сеты на турнирах «Большого шлема», в которых не проиграл ни одного гейма.

Джокович обошел по этому показателю швейцарца Роджера Федерера и австралийца Роя Эмерсона и вышел на второе место в истории.

Рекордсменом является американец Андре Агасси, который одержал 50 сухих побед в сетах на турнирах «Большого шлема».

Теннис
Australian Open
Андре Агасси
Новак Джокович
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