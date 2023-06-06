Джокович вышел в 45-й полуфинал на турнирах «Большого шлема»

Третья ракетка мира Новак Джокович вышел в 45-й полуфинал на турнирах «Большого шлема».

Как сообщает Opta, среди мужчин по этому показателю он уступает только Роджеру Федереру (46). В рейтинге по количеству полуфиналов турниров «Большого шлема» среди женщин и мужчин Джокович занимает третье место. На первой строчке американка Крис Эверт (52), на второй — Федерер.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» сербский спортсмен обыграл россиянина Карена Хачанова (4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4). В полуфинале он сыграет с победителем в паре Стефанос Циципас (Греция) — Карлос Алькарас (Испания).