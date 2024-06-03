Джокович пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Сегодня, 21:51
Сербский теннисист Новак Джокович обыграл аргентинца Франсиско Черундоло в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3.
Игра продолжалась 4 часа 37 минут.
37-летний серб сделал 6 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Черундоло 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 19.
В четвертьфинале Джокович встретится с победителем пары Тэйлор Фритц (США, 12) — Каспер Рууд (Норвегия, 7).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 23) — 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3