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«Большой шлем»

Сегодня, 21:51

Джокович пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото Reuters
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Сербский теннисист Новак Джокович обыграл аргентинца Франсиско Черундоло в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3.

Игра продолжалась 4 часа 37 минут.

37-летний серб сделал 6 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Черундоло 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 19.

В четвертьфинале Джокович встретится с победителем пары Тэйлор Фритц (США, 12) Каспер Рууд (Норвегия, 7).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия, 1) Франсиско Черундоло (Аргентина, 23) — 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3

Источник: Сетка «Ролан Гаррос»
Теннис
Ролан Гаррос
Новак Джокович
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