Джокович вышел в третий круг Уимблдона

Сегодня, 18:38
Серб Новак Джокович обыграл британца Джейкоба Фернли во втором круге Уимблдона — 6:3, 6:4, 5:7, 7:5. Встреча длилась 3 часа 2 минуты.
В третьем круге Джокович сыграет с победителем пары Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30) — Алексей Попырин (Австралия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 2) — Джейкоб Фернли (Великобритания, WC) — 6:3, 6:4, 5:7, 7:5