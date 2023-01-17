Джокович вышел во второй круг Australian Open, обыграв Карбальес-Баэну

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл испанца Роберто Карбальес-Баэну в первом круге Australian Open — 6:3, 6:4, 6:0.

Спортсмены провели на корте 2 часа и 3 минуты. Джокович сделал 9 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Карбальес-Баэны 4 эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из трех.

В следующем круге Джокович сыграет против победителя матча Энцо Куако (Франция) — Уго Дельен (Боливия).

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Новак Джокович (Сербия, 4) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:3, 6:4, 6:0