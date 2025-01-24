Джокович снялся с полуфинального матча Australian Open против Зверева

Сербский теннисист Новак Джокович снялся с полуфинального матча Australian Open против немца Александра Зверева.

37-летний серб отказался продолжать встречу после проигранного первого сета со счетом 6:7 (5:7). Во время четвертьфинала против Карлоса Алькараса Джокович брал медицинский тайм-аут из-за проблем с левым бедром.

Зверев вышел в финал Australian Open, где встретится с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Бен Шелтон (США).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Александр Зверев (Германия, 2) — Новак Джокович (Сербия, 7) — 7:6 (7:5) отказ 2-го игрока